Третьяковская галерея открывает Книжную гостиную

Для музея это новый шаг на пути к еще большей открытости и вниманию к потребностям современного посетителя.

Целями нового проекта являются создание дополнительного музейного сервиса и организация места для удобного и приятного времяпрепровождения: отдыха, индивидуальной или коллективной работы — коворкинга, а также предоставление доступа самой широкой аудитории к издательской программе галереи, подборке литературы по искусству и смежным областям знаний. На основе книжного пространства также планируется развивать сеть публичных библиотек в филиалах и малых музеях галереи.

Новая рекреационная зона размещена на антресольном этаже Западного крыла Новой Третьяковки. Представленный здесь корпус книг отобран экспертной командой Третьяковской галереи и партнерами проекта. Всего Гостиная предлагает посетителям до 2000 наименований книг, выпущенных преимущественно Третьяковской галереей и партнерами проекта: художественные каталоги и альбомы, периодику, детскую литературу и научно-популярные издания. Одной из важных составляющих книжного фонда стала крупная коллекция книг генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. В Гостиной каждый посетитель может ознакомиться с обширной издательской программой музея, часть экземпляров которой уже стала библиографической редкостью. За помощью и консультацией любой желающий может обратиться к администратору, который сориентирует в пространстве Гостиной и при необходимости расскажет о выставках и мероприятиях в Третьяковской галерее.

Книжная гостиная рассчитана на любых посетителей музея — и тех, кто намеревается почитать книги в режиме открытого доступа до или после выставки, лекции, кинопоказа или детской программы, и тех, кто пришел в Гостиную, чтобы с пользой и удобством провести время только здесь: за чашкой кофе пообщаться друг с другом или поработать в творческой атмосфере на ноутбуке, воспользоваться электронным каталогом Книжной гостиной, познакомиться с цифровыми проектами «Моя Третьяковка» и «Лаврус». Вход разрешен взрослым и детям без билета и читательского абонемента. Максимальная вместимость читального зала — 50 человек, лекционного — до 100 человек.

Пилотный проект «Книжная гостиная» Третьяковская галерея планирует расширять до сети библиотек, решая задачу популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам галереи в Москве и регионах. В перспективе — развитие цифровых библиотек сети с частичным онлайн-доступом к редким фондам и коллекциям галереи.

Запуская работу новой публичной зоны, музей «репетирует» и отрабатывает возможности и алгоритмы функционирования будущего масштабного книжного пространства Новой Третьяковки, открытие которого запланировано после реконструкции здания на Крымском Валу.

Фото: пресс-служба галереи