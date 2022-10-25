Музей Барберини в ФРГ закрыли после нападения на картину Клода Моне

Расположенное в Потсдаме учреждение не будет работать до 30 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.





После того как активисты облили картину из цикла «Стога» Клода Моне, в музее решили оценить риски происшествия. Руководительница учреждения, искусствовед Ортруд Вестхайдер подчеркнула, что серия подобных инцидентов продемонстрировала недостаточность международных стандартов защиты картин и необходимость их пересмотра в случае с действиями активистов.





На днях члены «Последнего поколения» вылили картофельное пюре на полотно одного из основателей французского импрессионизма. Как и при нападении на «Подсолнухи» Ван Гога и статую Карла III в Лондоне, активисты выкрикивали лозунги против использования нефти. Первые две акции, упомянутые главой Музея Барберини, провели участники Just Stop Oil.





Картины Моне и Ван Гога не пострадали, поскольку были закрыты защитным стеклом. У «Подсолнухов» повредили раму. О состоянии восковой фигуры из Музея Тюссо, в которую кинули куски торта, пока не сообщалось. В отношении всех активистов возбудили дела.





Ортруд Вестхайдер предложила начать обсуждение проблемы сохранения предметов искусства с другими музеями и галереями. Она заявила, что понимает срочность и важность климатических проблем, о которых говорят активисты. Однако ее «приводят в ужас методы, которые они используют».





Фото: скриншот / ютьюб NBC News