Новый альбом Тейлор Свифт Midnights стал самым продаваемым в 2022 году

За четыре дня с релиза только в США продали более 1 млн копий альбома американской певицы, написал портал Independent.





Midnights также стал лидером по числу прослушиваний за день на аудиостриминге Spotify. Кроме того, поклонники купили почти 500 тысяч виниловых пластинок «Полуночи» в специздании, что превзошло рекорд по продажам винила 1991 года.





Релиз десятого студийника вокалистки состоялся 21 октября. В лайнапе — 13 треков, посвященных бессонным ночам и возникающих в них чувствах.





Свифт выпустила два клипа в поддержку пластинки. Первое видео на трек Anti-Hero вышло вместе с альбомом. Позже появился клип на Bejeweled, который за девять часов с выхода набрал более 4,6 млн просмотров на ютьюбе. Ролик представил историю Золушки в исполнении певицы, которая станцевала на балу бурлеск с Дитой фон Тиз, сделав отсыкул к ее коронному номеру в больших бокалах для мартини. Мачеху сыграла Лора Дерн, звезда фильмов Дэвида Линча, а сестер — сестры Хаим.





Фото: кадр из клипа Bejeweled