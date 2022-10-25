Более 100 домов культуры модернизировали и построили с начала 2022 года

За четыре дня с релиза только в США продали более 1 млн копий альбома американской певицы, написал...
Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и возведению объектов прошли благодаря нацпроекту...
С 25 октября на стриминге доступны два первых эпизода хоррор-антологии. Далее сервис будет выклады...
Музыканты возобновят тур, прерванный два года назад из-за пандемии COVID-2019, сообщает Independent....
Актриса Анна Чиповская теперь будет играть на сцене МХТ имени Антона Чехова. Об этом ...
За четыре дня с релиза только в США продали более 1 млн копий альбома американской певицы, написал...
Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и возведению объектов прошли благодаря нацпроекту...
С 25 октября на стриминге доступны два первых эпизода хоррор-антологии. Далее сервис будет выклады...
Музыканты возобновят тур, прерванный два года назад из-за пандемии COVID-2019, сообщает Independent....
Актриса Анна Чиповская теперь будет играть на сцене МХТ имени Антона Чехова. Об этом ...
Студия Lucasfilm запустила в разработку новую ленту по вселенной «Звездных войн», продюсированием ко...
Оригинальный проект стриминга Okko снимает Карен Оганесян по сценарию Дарьи Грицевич, сообщил «БК»...
Национальный академический Большой театр оперы и балета Белоруссии начинает гастроли на Исторической...
Группа «Зодчие» выступит на сцене театра «Градский Холл» 7 ноября 2022 года. В этот день коллектив п...
Последний эпизод первого сезона фэнтези-шоу стал самым просматриваемым со времен «Игры престолов»,...
Арт-директором проекта выступила известная джазовая певица Мариам Мерабова. ...
Актеры возглавят каст новой кинокартины The Island польского режиссера Павла Павликовского, сообщи...
К съемкам второго сезона приквела «Игры престолов» планируют приступить в начале 2023 года, сообщил ...
Британский актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта, встал на сторону писательницы Джоан ...
30 октября на сцене Московского Художественного театра состоится показ благотворительной постановк...
Сериал дебютирует в онлайн-кинотеатре Kion на следующей неделе, сообщили в пресс-службе платформы....
Голливудский актер Генри Кавилл официально сообщил, что возвращается к роли Супермена. Об ...
Студия озвучки Red Head Sound опубликовала в интернете первый трейлер фантастического...
Французская певица Мирей Матье в первый раз в своей карьере провела концерт в Софии. Зал Националь...
25.10.2022