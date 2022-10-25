Более 100 домов культуры модернизировали и построили с начала 2022 года

25.10.2022

Более 100 домов культуры модернизировали и построили с начала 2022 года

Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и возведению объектов прошли благодаря нацпроекту «Культура».

В обновленных ДК для посетителей есть современная библиотека, работают различные кружки, залы для кинопоказов, детская игровая зона, кафе.

Обновленные пространства делают культуру доступной для жителей отдаленных районов. Работы на 317 объектах готовятся завершить к концу года.

Фото: Минкультуры РФ 