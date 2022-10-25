«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» дебютировал на Netflix

С 25 октября на стриминге доступны два первых эпизода хоррор-антологии. Далее сервис будет выкладывать по две серии в день.





Всего в шоу восемь самостоятельных эпизодов. Первую серию «Лот 36» снял Гильермо Наварро, обладатель «Оскара» за операторскую работу в «Лабиринте Фавна» дель Торо. Второй часовой фильм Graveyard Rats поставил Винченцо Натали.





Дель Торо не выступал режиссером шоу, сосредоточившись на исполнительном продюсировании. Также он помогал некоторым авторам в написании сценария. Все эпизоды созданы разными режиссерами, в том числе Панос Косматос, Кэтрин Хардвик, Кит Томас и др.





Среди актеров можно увидеть Руперта Грина из «Гарри Поттера», Софию Бутеллу из Star Trek, Исмаэля Круса Кордову из «Колец власти», Эндрю Линкольна из The Walking Dead и др. Будет ли у антологии продолжение — пока не сообщалось.





До конца года Netflix выпустит еще один проект дель Торо, на этот раз режиссерский. В декабре выйдет его адаптация «Пиноккио», снятая совместно с Марком Густафсоном.





Фото: кадр из «Кабинетa редкостей»