Группа The Hollywood Vampires Джонни Деппа даст концерты в Британии

Музыканты возобновят тур, прерванный два года назад из-за пандемии COVID-2019, сообщает Independent.





Тур продолжится летом 2023 года. Посетителей концертов ждут треки с последнего альбома рокеров Rise, а также кавер-версии на любимые хиты Дэвида Боуи, Lеd Zeрpеlin и других звезд андерграундной сцены. Группа посетит британскую столицу, Глазго, Суонси и другие города.





The Hollywood Vampires появилась десять лет назад. Вместе с Деппом в ней играют сооснователь Aerosmith и гитарист Джо Перри и певец, король шок-рока Элис Купер. Свою команду они назвали в честь клуба, популярного у звезд в 1970-е годы.





Ранее группа «Кино» сообщила о переносе осеннего тура на полгода. Музыканты не объяснили причины изменений в гастрольном графике. По их словам, купленные билеты будут действовать на новые даты. Пока не уточнялось, когда и на каких площадках состоятся отмененные мероприятия.





Фото: кадр из фильма «Проклятие «Черной жемчужины»