Раскрыты детали нового фильма по Star Wars от постановщицы «Мисс Марвел»

Студия Lucasfilm запустила в разработку новую ленту по вселенной «Звездных войн», продюсированием которой занялся Дэймон Линделоф. Об этом сообщил THR.





Он же разрабатывает сценарий совместно с Джастином Бритт-Гибсоном. По информации журнала, в хронологии вселенной история развернется после девятого эпизода «Скайуокер: Восход», но не будет связана со Скайуокерами. При этом в ней могут появиться некоторые персонажи из трилогии сиквелов, которые выходили с 2015 по 2019 год. После них «Дисней» на время отказался от полнометражных проектов в пользу стриминговых.





Предполагается, что фильм представит новую историю, которая сможет стать началом для новой серии в случае кассового успеха. Картину снимет пакистанская и канадская журналистка и документалистка Шармин Обаид-Чиной, обладательница двух «Оскаров» и семи «Эмми». В этом году вышел срежиссированный ею мини-сериал о Мисс Марвел, супергероине-мусульманке пакистанского происхождения.





Фото: кадр из The Rise of Skywalker