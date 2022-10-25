«Зодчие» отпразднуют юбилей Юрия Давыдова тремя составами, премьерой альбома и песнями всех времен

Группа «Зодчие» выступит на сцене театра «Градский Холл» 7 ноября 2022 года. В этот день коллектив представит новый альбом «Бросаем пить?)» и отпразднует 65-летний юбилей своего лидера и основателя Юрия Давыдова. Гостями и участниками праздничного шоу станут Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян, Валерией Сюткин, Юрий Лоза, Михаил Боярский, Сергей Минаев, Михаил Гребенщиков, Ромарио, Сергей Крылов, Маша Кац и др.

Концерт в театре «Градский холл» покажет всю историю группы, начиная с первого студенческого состава. Впервые за 36 лет коллектив исполнит композицию «Зодчие» по поэме Дмитрия Кедрина, принесшую команде первое место на Московском конкурсе ВИА в 1978 году и ставшую визитной карточкой коллектива того периода. «Зодчие» вернут на сцену и свой золотой состав середины 80-х с участием Юрия Лозы, Валерия Сюткина и Александра Шевченко, который дополнят нынешние участники команды — Юрий Давыдов, Александр Белоносов, Андрей Артюхов и Юрий Павлюков.

Помимо композиции «Зодчие», в первом отделении концерта прозвучат все песни с нового альбома «Бросаем пить?)», который выходит на лейбле UMG (United Music Group). Часть номеров из этой пластинки группа споет дуэтом с Дмитрием Маликовым, Дмитрием Харатьяном и Машей Кац, а часть исполнит самостоятельно.

Во втором отделении концерта прозвучат песни «Зодчих» разных лет. Некоторые композиции будут исполнены в дуэтах с Валерием Сюткиным, Юрием Лозой, Михаилом Боярским, Сергеем Минаевым, Михаилом Гребенщиковым, Ромарио, Сергеем Крыловым и др. Зрители услышат «В 10-Б не слушали «Любэ», «Девушка в белом», «Землекоп», «Наливай», «Лодка качалась», «Глядь!!!» и др. Выступление не обойдется и без суперпародии «Фестиваль в Сан-Ремо», после показа которой в «Утренней почте» в 1986 году группа «Зодчие» стала еще популярнее.

— Одним словом, это будет уникальное шоу, которое показывается один раз и запоминается навсегда, — говорит создатель «Зодчих» Юрий Давыдов. — Пропустить нельзя!

На концерте будет производиться телевизионная съемка при поддержке холдинга MusicBox Group.

Группа «Зодчие» была образована в Москве в середине 70-х годов как студенческий ансамбль МАДИ. С 1980 года коллектив выступает на профессиональной сцене. В 1992 году «Зодчие» прекратили давать концерты, отправившись в творческий отпуск до 2018 года, когда состоялось их триумфальное возвращение на сцену. Сейчас коллектив с новым репертуаром и в прекрасной творческой форме вновь ворвался в российское музыкальное пространство, сохранив главную фишку «Зодчих» — добрую самоиронию с мощной позитивно-энергичной подачей песен.

Сайт: http://zodchiegroup.ru/

Фото: пресс-служба группы