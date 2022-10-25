Представлен новый молодежный джазовый проект «Джаз-Класс»

Проект призван объединить профессионалов и молодых исполнителей, что и было исполнено на высочайшем профессиональном уровне.





На праздничном концерте на одной сцене в Малом зале Московского драматического Театра имени Н.В. Гоголя с легендарной солисткой Мариам Мерабовой выступили молодые исполнители и юные композиторы, аранжировщики.





Зрители с воодушевлением приняли молодых музыкантов, каждый из которых показал настоящее профессиональное мастерство без скидок на свой юный возраст.





В программе концерта — только лауреаты многочисленных джазовых конкурсов. Ученики ведущих музыкальных школ (ДМШ РАМ им. Гнесиных, Академия джаза Игоря Бутмана, ДМШ им. Дунаевского, ДМШ им. Прокофьева) трио MOSCOW JAZZ PEPPERS, MONIKA, МИРА, Марианна Айрапетянц, Варвара Шелыгина, трио «Дети капитана Гранта» п/у Анатолия Текучёва, Даниил Сафронов, Вероника Щербань выступали в окружении и в ансамблях со своими старшими коллегами — студентами ведущих российских колледжей и вузов: Академии джаза Игоря Бутмана, студентами колледжа и студентами Российской академии музыки имени Гнесиных , в числе которых Ника Ванн, квинтет Академии джаза Игоря Бутмана п/у профессора РАМ им. Гнесиных Жанны Абрамовны Ильмер, Иван Бубнов, Раду Мутелика, Даниил Фиссон, Елизавета Савченко, Василий Кетлинский, Федор Смирнов и другие.





«Это проект, без сомнения, очень полезен юным музыкантам. Ведь это и сценическая практика, и огромный стимул — ребята тянутся к своим старшим товарищам, слышат уровень, к которому надо стремиться. Ну и, конечно, это поддержка зрителей! Теплый прием зала — это великая сила! И здесь хочется выразить слова благодарности дирекции Московского драматического театра имени Гоголя, предоставившей Малый зал для проведения этого ярчайшего концерта молодых талантов», — отметила Арт-директор проекта Мариам Мерабова.





Фото: пресс-служба проекта