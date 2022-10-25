Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют в триллере о любовном треугольнике

Актеры возглавят каст новой кинокартины The Island польского режиссера Павла Павликовского, сообщил Collider.





Действие драматического триллера развернется в 1930-е годы и расскажет об американской паре (Феникс и Мара), разочаровавшейся в современном им обществе и начавшей жизнь на отдаленном острове. Однажды рай на двоих становится сенсацией в прессе и привлекает внимание особы из высшего света Европы, намеревающейся построить отель на острове. Это приводит к радикальным и печальным переменам в отношениях возлюбленных.





По словам постановщика, история основана на реальных событиях, однако фильм будет исключительно художественным высказыванием. Съемочный процесс запланирован на следующий год.





Феникс и Мара уже играли вместе — в фантастической мелодраме «Она» и драме «Мария Магдалина». Согласно информации из открытых источников, актеры встречаются с 2016 года, а в 2019-м у пары родился сын. Павликовский известен по оскароносной драме «Ида», мелодраме «Мое лето любви», также он снял фильм «Стрингер» с Сергеем Бодровым в главной роли.





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