Создатели «Дома дракона» обещали раскрыть трагедии героев во втором сезоне

К съемкам второго сезона приквела «Игры престолов» планируют приступить в начале 2023 года, сообщил Variety шоураннер Райан Кондал.





По его словам, премьера новых эпизодов может состояться в будущем году или может быть перенесена на 2024-й.





В беседе с Sunday Times Кондал приоткрыл завесу над тайной сюжета будущих серий, обещав более зрелищное действо в сравнении с дебютным сезоном. Авторы раскроют персонажей с разных сторон, а затем «бросят их в мясорубку». По накалу страстей шоураннер сравнил второй сезон House of the Dragon с серединой «Игры престолов». По его словам, зрителей ждет погружение в трагедии представленных персонажей.





Ранее на HBO Maх завершился показ первого сезона приквела Game of Thrones, стартовавшего на стриминге и телеканале НВО в конце августа. Еще до начала показа шоу продлили на второй сезон. Оно стало первым реализованным спин-оффом по миру «Игры престолов».





Фото: кадр из House of the Dragon