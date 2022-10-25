Генри Кавилл объявил о возвращении к роли Супермена

Кавилл объявил об этом после камео в финальной сцене фильма «Черный Адам». 21 октября состоялась премьера кинокартины, в которой актер появился в сцене после титров.





«Я собирался дождаться окончания выходных, прежде чем публиковать это, потому что хотел дать вам всем шанс посмотреть «Черного Адама», — сказал Кавилл.





Актер не стал сообщать подробностей, но поблагодарил поклонников за их реакцию на его возвращение к роли последнего сына Криптона. По данным СМИ, сейчас в разработке киностудии Warner Bros. сиквел «Человека из стали». Также есть идеи, что Супермен появится в фильме «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли.





Кавилл в первый раз представил свою версию Супермена почти 10 лет назад — в 2013 году в фильме «Человек из стали».





Ранее стало известно, что актер Бен Аффлек также вернулся к роли Бэтмена в расширенной вселенной DC.





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