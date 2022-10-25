В Красноярске открылась выставка-экскурсия по городу и его окрестностям

Проект «Портрет Красноярска» представлен в арт-галерее «13А», сообщили Gornovosti.





В экспозиционном пространстве можно увидеть разножанровые работы красноярских художников, посвященные городу. Организаторы охарактеризовали проект как душевный и умиротворяющий.





Посетители увидят картины члена Союза художников РФ Леонида Кузнецова, серию ксилографий «Мой Красноярск» Елены Тарасенко, выполненный в туши цикл Татьяны Поспеловой «Городские джунгли», абстрактное полотно студентки Анны Алпатовой, а также работы Елены Акуловой, Михаила Бадягина и др.





Также в зале представлены книги об искусстве. Выставку дополняют фотографии разных десятилетий с видами достопримечательностей и архитектуры Красноярска.





Экспозиция работает до 6 ноября.





Фото: Pixabay