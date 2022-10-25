Названа дата премьеры детектива «Переговорщик» с Кириллом Пироговым

Сериал дебютирует в онлайн-кинотеатре Kion на следующей неделе, сообщили в пресс-службе платформы.





Показ стартует 3 ноября. История сосредоточится на психологе, талантливом специалисте по переговорам Александре, пережившем трагедию. Несмотря на все его старания, при освобождении школы гибнут дети, в том числе его дочь. После этого он оставляет работу, жену и сына, друзей. Александр полностью прерывает контакты с людьми из прошлого. Но однажды он вновь сталкивается с ними.





При разработке истории команда изучала опыт переговорщиков, обращалась в архивы и общалась с реальными специалистами. В шоу вошли некоторые сюжеты из жизни.





Вместе с Пироговым в проекте снялись Вильма Кутавичюте, Владимир Мишуков, Лянка Грыу и др. Автором идеи выступила Юлия Идлис. За постановку отвечал Нурбек Эген, за сценарий — Олег Маловичко и Сергей Калужанов.





Ранее «Кион» анонсировал пополнение библиотеки популярными корейскими дорамами. Среди 48 новинок будут представлены детективы, зомби-шоу, романтические истории, фэнтези и др.









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