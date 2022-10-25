В Сети появился первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Трейлер ленты режиссера Пейтона Рида вышел не в самом лучшем качестве, поскольку он был слит в Сеть. Впоследствии видео было опубликовано и на официальной площадке YouTube-канала киностудии Marvel.





Трейлер ленты вышел на русском языке для кинопроката в Казахстане. На видео можно заметить, как главный герой находится в квантовом мире вместе с родственниками.





Главные роли в блокбастере сыграли Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и другие. Известно, что выход картины в США запланирован на 17 февраля 2023 года.





Вслед за трейлером фильма появился и новый постер ленты. На нем зрители могут увидеть Скотта Лэнга (Человек-муравей) и Хоуп ван Дайн (Оса).





Фото: постер фильма