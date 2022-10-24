Телеканал HBO готовит еще 5 сериалов по вселенной «Игры престолов»

Поклонникам стоит ожидать спин-офф про Джона Сноу. Над сюжетом эпизода будет работать сыгравший эту роль актер Кит Харрингтон. В спин-оффе «Морской змей» главным персонажем станет Корлис Веларион из «Дома дракона». Третий сериал расскажет про рыцаря королевской гвардии Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. Также будет создан спин-офф «Десять тысяч кораблей», посвященный Нимерии.





При этом ранее стало известно, что руководство HBO отменило два сериала вселенной — «Кровавая луна» и «Блошиный конец». Первый сериал был анонсирован еще в 2018 году, он должен был поведать историю белых ходоков. Проект «Блошиный конец» должен был рассказать о трущобах Королевской гавани.