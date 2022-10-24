Netflix показал трейлер сериала «1899» от создателей «Тьмы»

24.10.2022

Netflix показал трейлер сериала «1899» от создателей «Тьмы»

Стриминговый сервис Netflix продемонстрировал полноценный трейлер мистического сериала «1899». Его премьера запланирована на 17 ноября.

В сериале будет идти повествование про 1899 год и иммигрантов из различных государств, которые путешествуют из Европы в Нью-Йорк.

В ходе путешествия экипаж сталкивается с дрейфующим в открытом море судном «Прометей». Ранее оно считалось пропавшим без вести.

Создателями сериала стали Янтье Фрисе и Баран бо Одар. Они известны по сериалу «Тьма».

В сериале исполнили роли Антон Лессер («Игра престолов»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Анайрин Барнард («Дюнкерк») и др.

Фото: скриншот 