Netflix показал трейлер сериала «1899» от создателей «Тьмы»

В сериале будет идти повествование про 1899 год и иммигрантов из различных государств, которые путешествуют из Европы в Нью-Йорк.





В ходе путешествия экипаж сталкивается с дрейфующим в открытом море судном «Прометей». Ранее оно считалось пропавшим без вести.





Создателями сериала стали Янтье Фрисе и Баран бо Одар. Они известны по сериалу «Тьма».





В сериале исполнили роли Антон Лессер («Игра престолов»), Александр Виллауме («Колесо времени»), Анайрин Барнард («Дюнкерк») и др.