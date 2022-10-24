Российский рок-музыкант Сергей Галанин представил клип про Донбасс «Будем жить!»

В клипе говорится о судьбе территорий, вошедших в состав РФ по итогам референдумов. Видеорядом послужили реальные съемки с территорий ДНР и ЛНР. Они были предоставлены документальным проектом «Один день: Новые герои».





Мелодию к видеоклипу написал сам Галанин. Авторами текста к композиции стали Владимир Скобцов и Галанин.





Сергей Галанин также отметил, что сейчас он готовит серию композиций на тему спецоперации. Они лягут в основу нового альбома под названием «Тебя не сломать».





«Один день: Новые герои» — документальный проект, над которым трудятся военные журналисты и гражданские активисты.





Ранее указ о вхождении в состав РФ четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — был подписан президентом России Владимиром Путиным.





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