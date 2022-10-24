В Суздале в марте 2023 года состоится открытый российский фестиваль анимационного кино

Темой нового фестиваля станет Laterna мagica (лат. «волшебный фонарь»). Это прообраз публичного показа, передачи изображения до изобретения фотографии и кинематографа, уточнили в оргкомитете.





В 2021 году на участие в конкурсной программе было подано рекордное количество заявок — более 350. Комиссия выбрала 111 мультфильмов: 26 авторских короткометражных картин, 13 сериалов, 33 студенческие работы и др.





ОРФАК проводится каждый год кинокомпанией «Мастер-фильм» совместно с администрацией Владимирской области при поддержке Минкультуры РФ.





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