В Суздале в марте 2023 года состоится открытый российский фестиваль анимационного кино

24.10.2022

В Суздале в марте 2023 года состоится открытый российский фестиваль анимационного кино

Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) будет проходить в Суздале Владимирской области как деловой форум с 15 по 20 марта 2023 года. Об этом информировали в оргкомитете фестиваля.

Темой нового фестиваля станет Laterna мagica (лат. «волшебный фонарь»). Это прообраз публичного показа, передачи изображения до изобретения фотографии и кинематографа, уточнили в оргкомитете. 

В 2021 году на участие в конкурсной программе было подано рекордное количество заявок — более 350. Комиссия выбрала 111 мультфильмов: 26 авторских короткометражных картин, 13 сериалов, 33 студенческие работы и др.

ОРФАК проводится каждый год кинокомпанией «Мастер-фильм» совместно с администрацией Владимирской области при поддержке Минкультуры РФ. 

Фото: Pixabay