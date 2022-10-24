В Тобольске покажут спектакль о судьбе писателя Петра Ершова

Проект будет реализован на средства гранта правительства Тюменской области.





Ключевым произведением для Ершова стал «Конек-Горбунок». При жизни писателя книга выпускалась семь раз. Остальное наследие Ершова, включая цикл «Осенние вечера», почти не знакомо читателям. В его числе сценарии пьес, баллады, детские сказки, стихи и проза.





Петр Ершов похоронен в Тобольске на Завальном кладбище.