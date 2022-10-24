Премьера фильма — лауреата Каннского кинофестиваля «Решение уйти» состоится на KION 27 октября

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере детектива «Решение уйти» Пака Чхан-ука, получившего приз жюри на 75-м Каннском кинофестивале. Пак — одна из ярчайших звезд корейской новой волны 2000-х, стоящий рядом с Ким Ки-дуком, Поном Джун-хо, Ли Чхан-доном и другими. Главные роли в картине исполнили Пак Хэ-иль, Тан Вэй и Ли Джон-хён. Новый полнометражный фильм Пака Чхан-ука доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 27 октября.

Опытному следователю Паку Хэ-джуну поручают интересное дело: недалеко от горы находят труп иммиграционного чиновника, единственная подозреваемая — его жена-китаянка Со-рэ, несколько лет назад переехавшая в Южною Корею. Хотя коллеги Хэ-джуна настаивают на версии с суицидом мужчины, герой решает проследить за женщиной и допросить ее. Охота за предполагаемым убийцей увлекает его, он устраивает слежку за Со-рэ.

Параллельно детектив расследует другие дела, ранее считавшиеся «глухарями». Именно они не дают мужчине спать по ночам, а он привык все свободное время тратить на работу. В свой выходной день Хэ-джун ездит к жене в соседний город, где исправно выполняет обязанности супруга. Они не приносят ему никакого удовольствия, его сердце разгорается только в погоне за преступником.

Пак Чхан-ук — частый участник кинофестивалей, поразивший мир жестокими и безэмоциональными сценами убийств. Славу ему принес «Олдбой» (2003), который после премьеры все сравнивали с работами Квентина Тарантино. С тех пор талант Пака только вырос: он может снимать сериалы («Маленькая барабанщица»), мультижанровое кино («Служанка») и блокбастеры для американского рынка («Порочные игры»), оставаясь верным своему стилю.

«Решение уйти» — новый фильм классика мирового кино Пака Чхан-ука. Премьера картины состоялась в основном конкурсе 75-го Каннского кинофестиваля, жюри отметило работу Пака призом за лучшую режиссуру. Это одна из многих наград режиссера, среди которых — Гран-при и приз жюри Канн, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм и «Малый золотой лев» Венецианского кинофестиваля.

Роли исполнили: Пак Хэ-иль («Воспоминания об убийстве»), Тан Вэй («Вожделение»), Ли Джон-хён («Поезд в Пусан 2: Полуостров»), Пак Ён-у («Орудие смерти») и Ко Гён-пхё («Вернуться в 1988»). Вместе с Пак Чхан-уком над сценарием работала его постоянный соавтор Чон Со-гён («Сочувствие госпоже Месть»)

Посмотреть фильм «Решение уйти» можно в онлайн-кинотеатре KION с 27 октября.

Фото: пресс-служба