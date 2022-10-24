Более 150 артистов примут участие в цирковом фестивале «Без границ» в Санкт-Петербурге

«Порядка 20 стран-участниц, более 150 артистов на манеже будут выступать с различными номерами. Например, в Петербург едут слоны из Италии, тигры из Франции. Больше завесу тайны приоткрывать не буду, лучше один раз увидеть. Это огромный фестиваль циркового искусства, один из лучших фестивалей мира. Поэтому я всех приглашаю посетить это мероприятие, потому что такого больше не увидишь никогда и нигде», — сказал Беляков.





Он добавил, что Минкультуры РФ является учредителем, идейным вдохновителем и автором названия фестиваля. При этом, благодаря поддержке министерства, Росгосцирку удастся провести два фестиваля «Принцесса цирка» и «Без границ» практически в одно время.





Фото: Pixabay