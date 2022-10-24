В Бурятии 44 работника учреждений культуры обучатся в Национальной театральной школе

«В Бурятии начала работу Национальная театральная школа. 44 человека, представляющих различные театрально-зрелищные учреждения объединились, чтобы погрузиться в образовательный интенсив. Обучение для них проведут лучшие педагоги лучших вузов — Российского государственного института сценических искусств, Российского института театрального искусства и Санкт-Петербургского государственного университета», — сообщил Емельянов.





Задача — повысить компетенции в сфере театрального менеджмента. Участников из Бурятии ждет интенсив, знакомство с современными практиками управления и продюсирования в театре, создание и реализация шести проектов.





Фото: Pixabay