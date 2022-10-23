Смольный потратит более 100 млн рублей на рожденственскую ярмарку на Манежной площади

23.10.2022

Смольный потратит более 100 млн рублей на рожденственскую ярмарку на Манежной площади

Рождественская ярмарка на Манежной площади Петербурга этой зимой обойдется городу более чем в 100 млн рублей. Об этом сообщает издание «Невские новости».

На портале госзакупок на организацию мероприятия размещено сразу 15 лотов, в том числе художественное оформление за 32,2 млн, установка временных некапитальных объектов за 17,6 млн, охрана за 12,8 млн и другие.

На Манежной площади главная городская ярмарка проходит с 2019 года.
Судя по документам закупок, Смольный планирует разместить на Манежной площади 34 нестационарных торговых объекта, 20 крупных и 14 менее вместительных общей стоимостью 17,5 млн рублей. 

Фото: Pixabay