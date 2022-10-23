Сценаристы «Ведьмака» оказались не в восторге от оригинальных книг Анджея Сапковского

23.10.2022

Сценаристы «Ведьмака» оказались не в восторге от оригинальных книг Анджея Сапковского

Сценарист Бо ДеМайо входил в команду создателей сериала «Ведьмак». По его словам, его коллеги не любят оригинальные книги Анджея Сапковского, а некоторые даже высмеивают произведение, пишет ФАН.

«Во время работы над „Ведьмаком“ я заметил, что некоторые сценаристы либо на дух не переносили, либо открыто высмеивали оригинальные книги и игры», — отметил ДеМайо в комментарии изданию Redanian Intelligence.

По собственному мнению ДеМайо, нужно любить и уважать первоисточник. 

Ранее стало известно, что сериал продлили еще на два сезона. Это рассказали авторы сразу после съемок третьего сезона, который выйдет в скором времени.

Фото: Pixabay