В Москве состоялась премьера фильма «Велга» по мотивам рассказа Бунина

23.10.2022

В Москве состоялась премьера фильма «Велга» по мотивам рассказа Бунина

Премьера художественного фильма «Велга» с Ольгой Бодровой в главной роли состоялась в воскресенье в столичном киноцентре «Октябрь», пишет ТАСС.

В основе сюжета лежит одноименный рассказ Ивана Бунина 1895 года, посвященный легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного превращается в чайку.

История в фильме разворачивается в наши дни в небольшой деревне на берегу Северного моря. Велга — младшая дочь отца-рыбака, влюбленная в молодого человека по имени Кирилл, с которым дружит с детства. Идиллия Велги и Кирилла заканчивается с приездом в деревню старшей сестры героини — Снеги.

Картина стала дебютной полнометражной работой режиссера Анастасии Нечаевой. 

Фото: Pixabay