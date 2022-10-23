В Москве состоялась премьера фильма «Велга» по мотивам рассказа Бунина

В основе сюжета лежит одноименный рассказ Ивана Бунина 1895 года, посвященный легенде о девушке, которая ради спасения возлюбленного превращается в чайку.





История в фильме разворачивается в наши дни в небольшой деревне на берегу Северного моря. Велга — младшая дочь отца-рыбака, влюбленная в молодого человека по имени Кирилл, с которым дружит с детства. Идиллия Велги и Кирилла заканчивается с приездом в деревню старшей сестры героини — Снеги.





Картина стала дебютной полнометражной работой режиссера Анастасии Нечаевой.





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