«Принцессой цирка» названа воздушная гимнастка на ремнях Татьяна Беликова

23.10.2022

«Принцессой цирка» названа воздушная гимнастка на ремнях Татьяна Беликова

Воздушная гимнастка Большого Московского цирка Татьяна Беликова, выступившая в с номером на ремнях, получила Гран-при и титул «Принцесса цирка».

Также золотые, серебряные и бронзовые короны фестиваля, который завершился в воскресенье в Саратове, получили еще девять девушек из России, Франции, Вьетнама и Казахстана.

«Не знаю, осталась ли интрига в этом зале... Приз и звание „Принцесса цирка“ уходит гимнастке на ремнях Татьяне Беликовой, Большой Московский цирк, Россия», — объявил ведущий народный артист России Эдгард Запашный.

Члены жюри оценили работу Беликовой под куполом цирка, назвав ее безупречной, а трюки без страховки — немыслимыми.

Фото: Pixabay