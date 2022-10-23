ГИТИС отметит 100-летие режиссерского факультета

«Педагогов, выпускников, коллег и друзей факультета поздравят мастерские режиссерского факультета, театры «Мастерская Петра Фоменко» и «Студия театрального искусства», — говорится в сообщении.





В вечере примут участие выпускники этого факультета разных лет, в том числе руководители ведущих российских театров, режиссеры и актеры.





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