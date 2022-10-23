Опера «Мальчик у Христа на елке» Сергея Дягилева номинирована на премию «Онегин»

23.10.2022

Опера «Мальчик у Христа на елке» Сергея Дягилева номинирована на премию «Онегин»

Опера «Мальчик у Христа на елке» композитора Сергея Дягилева в постановке Астраханского театра оперы и балета номинирована на VII Российскую национальную оперную премию «Онегин». Об этом пишет «Культуромания». 

Премьера оперы «Мальчик у Христа на елке» прошла в ноябре 2021 года. Постановку осуществили в рамках театрального проекта «Оперная лаборатория молодых специалистов ART PRO». 

Имена лауреатов премии «Онегин-2022» назовут 20 ноября в Санкт-Петербурге.

Церемония награждения состоится на Исторической сцене Мариинского театра.

Фото: Pixabay