В Липецкой области для детей создали проект о музыке эпохи барокко на клавесине

«Липецкие дети впервые услышат клавесин, который приобретен в филармонии недавно. Это первый в Липецкой филармонии концерт „Клавесин — Premiere“, в нем прозвучит музыка, написанная в эпоху барокко, и в каждом номере можно будет услышать клавесин — он будет и солировать, и звучать вместе с другими инструментами. Играть на нем будет известная клавесинистка из Москвы Маргарита Еськина, мы специально приглашаем ее к нам», — сказала она.





По словам собеседницы агентства, первый концерт клавесина состоится 27 октября в концертном зале «Унион» Липецкой филармонии, он рассчитан на 1,5 часа. 28 октября уже со своим старинным портативным клавесином Маргарита Еськина вместе с музыкантами выступит с концертом «Клавесин — Premiere» в районном центре Липецкой области — в детской школе искусств в городе Грязи.





Будет исполнена музыка композиторов эпохи барокко: Фрескобальди, Пахельбеля, Баха, Скарлатти, Генделя, Валентини, Куперена, Леклера, Рамо, Саммартини, Филидора, Перголези и других.





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