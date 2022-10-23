В Новосибирске показали оперу «Укрощение строптивой»

Постановка позволяет вновь обратить внимание отечественного зрителя на творчество советских композиторов, сообщил журналистам худрук театра, музыкальный руководитель и дирижер спектакля Дмитрий Юровский.





Опера «Укрощение строптивой», считающаяся одной из лучших лирико-комических опер, написанных в XX веке, вдохновлена сюжетом знаменитой комедии Уильяма Шекспира. В центре внимания создателей оперы и постановщиков нового спектакля НОВАТа — тема поиска любви, понимания и принятия.





«Советские композиторы сначала приобретают популярность за рубежом, а потом их вспоминают здесь, и это наша в чем-то беда. Мы очень хотим, чтобы творчество таких композиторов как Виссарион Шабалин [автор оперы „Укрощение строптивой“], чтобы о них узнали не потому, что это стало модным в какой-то стране, а там, где композитор и творил», — сказал он.





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