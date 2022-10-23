В Таджикистане открылся архитектурный комплекс «Благословение матери»

23.10.2022

В Таджикистане открылся архитектурный комплекс «Благословение матери»

Архитектурный комплекс «Благословение матери» открылся в воскресенье в Хатлонской области Таджикистане при участии президента страны Эмомали Рахмона. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

«Комплекс «Благословение матери создан на въезде в город Куляб, на площади около 1 га <...> В центре комплекса находится памятник матери в виде рук, воздетых к небу для молитвы, — говорится в сообщении. — В культуре таджикского народа благословение матери считается символом защиты от всяких зол и напастей, символом процветания, развития».

По инициативе главы республики, в Таджикистане с 2009 года празднуется День матери. Он отмечается 8 марта и является национальным праздником.

Фото: Pixabay