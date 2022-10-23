Актер Машков выступил перед мобилизованными в рамках акции «Мы вместе с нашей армией!»

23.10.2022
Народный артист РФ Владимир Машков выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами, сообщили в Минобороны России.
В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед собравшимися также выступили актер, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко, депутат Госдумы и ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов, а также артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ВКС).
«Мы все проходили много разных испытаний в жизни. Каждый из нас. Та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают или не все — это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину. Защищать смыслы нашей великой веры», — подчеркнул
Машков.
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