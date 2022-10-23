Участники дискуссии форума «Сделано в России»: российскую культуру нельзя отменить

23.10.2022

Участники дискуссии форума «Сделано в России»: российскую культуру нельзя отменить

Российскую культуру нельзя «отменить», к такому выводу пришли участники дискуссии на международном форуме «Сделано в России», организованном Российским экспортным центром (Группа ВЭБ).

«Российскую культуру нельзя отменить, в мире никуда не исчезнет глубинная потребность в ней. К такому выводу пришли участники дискуссии «Культура: мягкая сила в жесткой борьбе», — сообщает РЭЦ.

По мнению участников дискуссии, одно из доказательств этого — тот факт, что главные сцены Европы заявили произведения русских классиков как неотъемлемую часть новых сезонов. Кроме того, европейские страны активно приглашают наших артистов.

Фото: сайт форума