Игра Star Wars Eclipse покажет новую расу во вселенной «Звездных войн»

22.10.2022

Игра Star Wars Eclipse покажет новую расу во вселенной «Звездных войн»

Вселенная «Звездных войн» пополнится новой расой после выхода игры Star Wars Eclipse. Об этом информировали в подкасте Sacred Symbols, пишет ФАН.

В распоряжении авторов оказались документы с обзором и мотивами одного из персонажей Star Wars Eclipse. Речь идет о героине по имени Сара, которую описывают как спортивную женщину 30 с лишним лет.

По данным документов, она принадлежит к человеческой расе. Эта раса стоит во главе империи Зараан, и ранее она не появлялась в «Звездных войнах».

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