Cоздан перечень фильмов о волшебстве

22.10.2022

Cоздан перечень фильмов о волшебстве

Издание «Intermedia» показало список фильмов о магии и волшебстве. Об этом сообщает «Культуромания». 

В подборку были включены сериалы «Дом Дракона» и «Игра Престолов», британское фэнтези «Повелитель Дракона», романтичное фэнтези российско-голливудского кинематографиста Индара Джендубаева «Он — Дракон», боевое фэнтези «Варкрафт» с Беном Фостером. 

Последним в списке стал российский фильм в жанре фэнтези «Скиф» Рустама Мосафира. Картина снята в стилистике Древней Руси.

Фото: Pixabay