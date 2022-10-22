В Ростове-на-Дону начались гастроли Петербургского Молодежного театра на Фонтанке

22.10.2022

В Ростове-на-Дону начались гастроли Петербургского Молодежного театра на Фонтанке

Гастроли труппы Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, впервые участвующего в «Больших гастролях», открылись в Ростове-на-Дону на сцене Ростовского академического молодежного театра. Об этом сообщила директор театра Ольга Романецкая.

«Мы впервые участвуем в этой программе („Большие гастроли“ — прим. ТАСС). Нам никак не удавалось туда попасть, и благодаря Ростовскому молодежному театру у нас это получилось. Мы привезли вам три спектакля», — сказала Романецкая.

Она уточнила, что ростовские зрители увидят «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова, «Пять вечеров» Александра Володина и постановку «Обыкновенные чудики» по рассказам Василия Шукшина.

В гастрольных постановках наравне со звездами Молодежного театра на Фонтанке играют студенты мастерской народного артиста России, профессора Российского государственного института сценических искусств Семена Спивака.

Фото: Pixabay