В начале 2023 года в ОАЭ состоятся дни культуры Дагестана

22.10.2022

В начале 2023 года в ОАЭ состоятся дни культуры Дагестана

Дни культуры Дагестана пройдут в ОАЭ в начале 2023 года. Мероприятие планируется провести в городе Шарджа, сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

«Сегодня с руководителем ансамбля „Лезгинка“ обсудили организацию в Объединенных Арабских Эмиратах дней культуры Дагестана. В начале 2023 года мероприятия планируется провести в городе Шарджа», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в программу войдут мастер-классы специалистов в области декоративно-прикладного искусства, выставка и выступления ансамбля «Лезгинка».

Фото: Pixabay