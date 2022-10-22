Малый театр показал премьеру спектакля «Женитьба Фигаро»

«Если ради чего-то и стоит идти и рисковать собой, то только ради любви. Ничего выше — и с возрастом это понимают все больше и больше — нет. Это тема, которую мы старались донести», — так описал главную тему постановки режиссер Владимир Драгунов в беседе с журналистами перед премьерой. Он сказал, что предложил артистам рискнуть и уйти от традиционного налета водевильности в представлении этой пьесы. «Уйти от него очень тяжело, много сил потребовалось, чтобы какие-то шаги сделать в направлении серьезности», — добавил режиссер.





До сегодняшнего дня в Малом театре эту пьесу в последний раз ставили в 1920 году, в ней играли, в частности, Екатерина Лешковская, Вера Пашенная, Елена Гоголева.





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