В Москве состоялась премьера документально-художественного фильма Андрея Кравчука о Петре I

22.10.2022

В Москве состоялась премьера документально-художественного фильма Андрея Кравчука о Петре I

Премьера документально-художественного фильма «Петр I: Последний царь и первый император» режиссера Андрея Кравчука состоялась в столичном кинотеатре «Художественный».

Создатели сообщили, что картина стала первым проектом из нового образовательного цикла «Русь», посвященного историческим деятелям.

«Петр I» — это первый фильм из нового большого и, я надеюсь, очень классного цикла фильмов «Русь». Это наш новый большой проект, в котором будут собраны разноформатные и разножанровые фильмы: художественные, документальные и даже анимационные, посвященные историческим личностям", — сказала продюсер картины Лили Шерозия.

Премьера фильма приурочена к празднованию 350-летнего юбилея российского императора. Масштабный проект-реконструкция воссоздает исторические события в России XVII — XVIII веков при помощи декораций и технологий компьютерной графики.

Фото: Pixabay