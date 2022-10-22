Портал «Моя Третьяковка» на английском языке будет запущен в декабре

22.10.2022

Портал «Моя Третьяковка» на английском языке будет запущен в декабре

Государственная Третьяковская галерея запустит в декабре этого года англоязычную версию портала «Моя Третьяковка». Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова на полях Всероссийского форума классных руководителей.

«Мы думали о том, как сделать то знание, которое мы накопили, <...> доступным по всей стране и не только. <...> „Моя Третьяковка“ — это действительно очень серьезное, углубленное представление в онлайне самых разных сторон нашей коллекции. В декабре мы запускаем англоязычную версию, которую готовили последние полтора года», — сказала она, выступая на панельной дискуссии «Образовательный потенциал искусства».

О запуске портала «Моя Третьяковка» галерея сообщила в феврале 2021 года. 

Фото: Pixabay