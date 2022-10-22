Портал «Моя Третьяковка» на английском языке будет запущен в декабре

Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» прошел в су...
Государственная Третьяковская галерея запустит в декабре этого года англоязычную версию портала «Моя...
Начало съемок фильма «ДД/Шостакович» Алексея Учителя о советском композиторе и пианисте намечается в...
Съемки художественного фильма, основанного на реальной истории, под рабочим названием «Э...
Музыкальный фестиваль «Земля детей» в 32-й раз откроется в субботу в Петербурге и продлится до 7 н...
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» прошел в су...
Государственная Третьяковская галерея запустит в декабре этого года англоязычную версию портала «Моя...
Начало съемок фильма «ДД/Шостакович» Алексея Учителя о советском композиторе и пианисте намечается в...
Съемки художественного фильма, основанного на реальной истории, под рабочим названием «Э...
Музыкальный фестиваль «Земля детей» в 32-й раз откроется в субботу в Петербурге и продлится до 7 н...
ХХII фестиваль «Международная неделя консерваторий» открывается в субботу в Петербурге под знаком ...
Выставка «Снежный барс. Увидеть и сохранить», которая рассказывает об исчезающей попу...
Премьера одноактного балета «Лебедь и я, или Сказка о гадком утенке» на музыку Петра ...
Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пу...
Проведение СПМКФ в нынешних условиях в ведомстве сочли неуместным. Об этом cообщили в министерстве. ...
31 октября на Исторической сцене Мариинского театра пройдет спектакль с участием ведущих солистов тр...
В онлайн-кинотеатре будут доступны сериалы «Небесный замок», «Полицейская академия», «Счастье» и д...
В Уфе открылся чемпионат по профессиональному мастерству для людей с нарушением слуха DeafSkills-202...
11-я студийная пластинка норвежских электро-поп-музыкантов появилась на музыкальных онлайн-платформа...
Sotheby’s выставил на торги полотно итальянского мастера XVI века, сообщила газета Guardian. ...
Актер ведет переговоры о присоединении к перезапуску Fantastic Four в важной для всей киновселенной ...
Музей Булгакова приглашает на премьеру постановки, в которой прозвучит радиоэфир первой трети ХХ в...
Лайонел Дамер не исключил подачи судебного иска против создателей сериала и фильма и руководителей...
Российское движение детей и молодежи (РДММ) запустило проект «Герой моей страны». Об этом говоритс...
22.10.2022