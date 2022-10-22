Алексей Учитель намерен приступить к съемкам фильма о Шостаковиче в 2023 году

22.10.2022

Алексей Учитель намерен приступить к съемкам фильма о Шостаковиче в 2023 году

Начало съемок фильма «ДД/Шостакович» Алексея Учителя о советском композиторе и пианисте намечается весной — летом 2023 года. Об этом режиссер сообщил ТАСС.

«Я надеюсь, что весной или летом начну проект, который уже два года готовлю, о Шостаковиче. Первое финансирование уже получено», — сказал Учитель.

Имена исполнителей главных ролей пока остаются тайной. По словам Учителя, подбор актеров еще не завершен.

Фото: Pixabay