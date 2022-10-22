В Москве проводятся съемки фильма со Старшенбаум и Нагиевым

Главные роли в триллере, премьера которого состоится зимой 2023 года, исполнили актеры Анна Старшенбаум и Дмитрий Нагиев.





«Фильм частично основан на реальных событиях. За основу мы взяли историю, которая в апреле 2021 года всплыла в сети, когда компания девиц вылезла на балкон в Дубае в соответствующем виде. Мы раскрутили историю одной из этих девушек, что и, как с ней происходило в реальной жизни. Как она ради спасения жизни своих близких должна бросить все», — рассказал ТАСС Погосов на съемочной площадке в одном из отелей столицы.





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