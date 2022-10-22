В Новой Третьяковке начинает работать выставка-путешествие по Алтаю

В пространстве экспозиции разместились художественные произведения из собрания Государственной Третьяковской галереи, этнографические артефакты, документальные фотографии и работы современных художников.





«Идея выставки трансформировалась в процессе подготовки. Из выставки, посвященной снежному барсу, мы превратили ее в действительно мультидисциплинарный проект. <...> Мы знакомим не только с редким животным — барсом, мы погружаем нашего зрителя именно художественными средствами в знакомство с краем (Республика Алтай ), с его природой, обитателями, с тем, как они жили, во что верили, как живут сейчас и какие проблемы их волнуют», — рассказала ТАСС заместитель генерального директора Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер.





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