В МХТ им. Чехова состоится творческий вечер Ирины Мирошниченко

22.10.2022

В МХТ им. Чехова состоится творческий вечер Ирины Мирошниченко

Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко «Жизнь прекрасна» состоится в субботу на Основной сцене Московского Художественного театра им. Чехова, сообщает пресс-служба театра.

«В юбилейном вечере Ирины Мирошниченко примут участие ее друзья и коллеги: Константин Хабенский, Евгений Миронов, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий и студенты Школы-студии МХАТ, Лев Лещенко, Сергей Жилин, балет Большого театра, Московский ансамбль современной музыки, артисты Художественного театра», — говорится в сообщении.

Режиссером праздничного вечера выступил Михаил Рахлин.

В театре отметили, что день рождения актрисы, который она отметила 24 июля, приходится на театральное межсезонье, поэтому торжества были перенесены на осень. На мхатовской сцене Мирошниченко играет почти 60 лет. 

Фото: Pixabay