В Санкт-Петербурге представят премьеру детского балета о Гадком утенке по сюжету сказки Андерсена

Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушки...
Проведение СПМКФ в нынешних условиях в ведомстве сочли неуместным. Об этом cообщили в министерстве. ...
31 октября на Исторической сцене Мариинского театра пройдет спектакль с участием ведущих солистов тр...
В онлайн-кинотеатре будут доступны сериалы «Небесный замок», «Полицейская академия», «Счастье» и д...
Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушки...
Проведение СПМКФ в нынешних условиях в ведомстве сочли неуместным. Об этом cообщили в министерстве. ...
31 октября на Исторической сцене Мариинского театра пройдет спектакль с участием ведущих солистов тр...
В онлайн-кинотеатре будут доступны сериалы «Небесный замок», «Полицейская академия», «Счастье» и д...
В Уфе открылся чемпионат по профессиональному мастерству для людей с нарушением слуха DeafSkills-202...
11-я студийная пластинка норвежских электро-поп-музыкантов появилась на музыкальных онлайн-платформа...
Sotheby’s выставил на торги полотно итальянского мастера XVI века, сообщила газета Guardian. ...
Актер ведет переговоры о присоединении к перезапуску Fantastic Four в важной для всей киновселенной ...
Музей Булгакова приглашает на премьеру постановки, в которой прозвучит радиоэфир первой трети ХХ в...
Лайонел Дамер не исключил подачи судебного иска против создателей сериала и фильма и руководителей...
Российское движение детей и молодежи (РДММ) запустило проект «Герой моей страны». Об этом говоритс...
Американская певица выпустила пластинку о разных чувствах, возникающих во время бессонных ночей. Тре...
Решение по иску актера Энтони Рэппа принял суд присяжных Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC. ...
Лаборатории для людей с инвалидностью открылись в 85 регионах в рамках федерального проекта «Приду...
Анонсы продолжений как минимум четырех проектов появились в разделе онлайн-кинотеатра «Скоро в под...
Сериал о реально существовавшем маньяке возглавил рейтинг по количеству просмотров. Об этом свидет...
Выставка посвящена переосмыслению стереотипов о кавказских народах, сообщили организаторы. ...
Рейтинг артистов, которых чаще всего зовут на новогодние корпоративы, составил продюсер Табриз Шахид...
Американский актер театра, кино и телевидения ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщил Variety со ...
22.10.2022