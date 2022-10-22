В Санкт-Петербурге представят премьеру детского балета о Гадком утенке по сюжету сказки Андерсена

22.10.2022

В Санкт-Петербурге представят премьеру детского балета о Гадком утенке по сюжету сказки Андерсена

Премьера одноактного балета «Лебедь и я, или сказка о гадком утенке» на музыку Петра Чайковского пройдет в субботу в театре «Мюзик-холл».

Спектакль по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена представят юные танцовщики — артисты и солисты Государственного театра детского балета.

«Инициатором, художественным руководителем постановки и автором либретто выступил заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб, в прошлом — премьер Мариинского театра. Хореографию сочинил заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. В спектакле звучит музыка Чайковского, в которой точно есть что-то лебединое — порыв, мечта, красота и полет», — рассказали в пресс-службе театра.

Постановка осуществлена при поддержке Российского фонда культуры.

Фото: Pixabay