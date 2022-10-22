Опрос: москвичи считают самым интересным музеем Третьяковскую галерею

22.10.2022

Опрос: москвичи считают самым интересным музеем Третьяковскую галерею

Третьяковская галерея и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, по мнению москвичей, — самые интересные музеи в городе, жители Санкт-Петербурга выбрали Эрмитаж. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«Самый интересный музей Москвы, по мнению ее жителей, — это Государственная Третьяковская галерея: ее назвали 16% опрошенных. На втором месте — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (13%), третье разделили Государственный Дарвиновский музей и Государственный исторический музей (по 7%)», — говорится в результатах опроса.

Опрос проведен в октябре 2022 года, в нем приняли участие по 1,6 тыс. представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: сайт Третьяковской галереи