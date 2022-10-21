В ноябре стартует образовательный проект «Институт оперы»

21.10.2022
К участию приглашают оперных певцов из регионов РФ, сообщило арт-агентство «Премьер».
Заявки на участие в «Институте оперы» принимают до 31 октября. Обучение начнется в ноябре. Организатором выступает «Премьер» при поддержке гранта ПФКИ.
Проект предназначен для оперных исполнителей из регионов. Он нацелен на повышение профессиональной подготовки в онлайн-формате и поддержку самых талантливых участников. Программа предполагает обучение в малых группах или тет-а-тет с преподавателем. Отбор осуществляет экспертная комиссия. Обучение бесплатное.
На портале «Институт оперы» предусмотрен бесплатный гостевой доступ для всех исполнителей, педагогов и концертмейстеров, которым будут доступны лекции и вебинары.
Основой акцент в программе сделан на занятиях по языковой вокальной фонетике. Будут доступны модули по истории оперы, исполнительским стилям, менеджменту, сцендвижению, а также уроки по вокалу.
Итоговым мероприятием станет гала-концерт в Москве, который пройдет в апреле. Кроме того, имена участников включат в базу для менеджеров и директоров по кастингу российских театров.
Фото: арт-агентство «Премьер»