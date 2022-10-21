Минкультуры РФ отменило Петербургский культурный форум

21.10.2022

Минкультуры РФ отменило Петербургский культурный форум
Проведение СПМКФ в нынешних условиях в ведомстве сочли неуместным. Об этом рассказали в министерстве.

В Минкультуры напомнили, что форум является не только площадкой для встреч профессионалов, обмена опытом и установления контактов. СПМКФ — «настоящий праздник работников культурной сферы». Об этом говорили и его масштабные фестивальные программы прошлых лет. 

Проведение подобного мероприятия «в текущей ситуации» ведомство посчитало неуместным и отменило его.

Предполагается, что Санкт-Петербургский культурный форум состоится в будущем году. В Минкультуры выразили надежду на то, что российские и иностранные деятели культуры приедут в Петербург в 2023-м. 

Форум предполагалось провести с 10 по 12 ноября. В прошедшие два года он тоже был отменен из-за эпидемии ковида.

Фото: Pixabay