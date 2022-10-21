Мариинка даст оперу «Сила судьбы» Джузеппе Верди к 160-летию ее премьеры

21.10.2022

Мариинка даст оперу «Сила судьбы» Джузеппе Верди к 160-летию ее премьеры
31 октября на исторической сцене Мариинского театра пройдет спектакль с участием ведущих солистов труппы, сообщили в пресс-службе учреждения. 

Основные партии исполнят Ирина Чурилова, Екатерина Семенчук, Михаил Векуа, Владислав Сулимский. Дирижер — Валерий Гергиев. Показ приурочен к 160-летию мировой премьеры «Силы судьбы».

Впервые постановку показали в 1862 году в Большом (Каменном) театре, от которого Мариинка ведет свою историю. Верди создал оперу специального для петербургского театра. Композитор считал премьеру успешной, однако она была забыта до 1920-х годов. 

К 150-летию автора в 1963 году в Кировском (Мариинском) театре представили сценическую версию второй редакции оперы. А в 1998 году в театре восстановили «Силу судьбы» в том виде и звучании, какими их задумывал Верди. Постановку восстановили Валерий Гергиев и австралийский режиссер Элайджа Мошински. Декорации создали по эскизам Андреаса Роллера к оригинальной постановке XIX века. 

Фото: Наташа Разина © Мариинский театр