Мариинка даст оперу «Сила судьбы» Джузеппе Верди к 160-летию ее премьеры

31 октября на исторической сцене Мариинского театра пройдет спектакль с участием ведущих солистов труппы, сообщили в пресс-службе учреждения.





Основные партии исполнят Ирина Чурилова, Екатерина Семенчук, Михаил Векуа, Владислав Сулимский. Дирижер — Валерий Гергиев. Показ приурочен к 160-летию мировой премьеры «Силы судьбы».





Впервые постановку показали в 1862 году в Большом (Каменном) театре, от которого Мариинка ведет свою историю. Верди создал оперу специального для петербургского театра. Композитор считал премьеру успешной, однако она была забыта до 1920-х годов.





К 150-летию автора в 1963 году в Кировском (Мариинском) театре представили сценическую версию второй редакции оперы. А в 1998 году в театре восстановили «Силу судьбы» в том виде и звучании, какими их задумывал Верди. Постановку восстановили Валерий Гергиев и австралийский режиссер Элайджа Мошински. Декорации создали по эскизам Андреаса Роллера к оригинальной постановке XIX века.





Фото: Наташа Разина © Мариинский театр